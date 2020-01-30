Грымчак вышел на свободу

Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи, сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

«Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!», — написал Мельник на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Супруга экс-замминистра Юлия Грымчак также подтвердила эту информацию. «Юра свободен!», — написала она на своей странице в Facebook.

Напоним, 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра Грымчака и его помощника во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.