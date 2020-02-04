Зеленский обещает не сворачивать программу доступных кредитов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что заработавшая в Украине программа финансовой государственной поддержки малого и среднего предпринимательства «Доступные кредиты 5-7-9%» рассчитана на пять лет, и видит возможности расширения программы кредитования микро- и малых предприятий в будущем.
«5-7-9% — это не на месяц, не на год, а на пять лет. Пять лет будет работать программа. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу», — сказал он во вторник во время посещения главного офиса «Укргазбанка», где ознакомился с началом работы данной программы, передает Интерфакс-Украина.
Представители одного из банков-партнеров «Укргазбанка» в разговоре с главой государства сообщили о высоком спросе на такое доступное кредитование среди предпринимателей, уже подписано несколько десятков кредитных договоров с клиентами.
Зеленский пообщался с теми, кто только подавал документы на получение кредита. Один из предпринимателей Алексей Нестеренко рассказал, что ему необходим кредит на миллион гривен, чтобы приобрести компьютерную технику для стартапа — открытие школы робототехники для детей. «Нам нужны рабочие места. А в вашем случае — креативные рабочие места», — подчеркнул президент во время общения с предпринимателем.
Как сообщалось, госпрограмма «Доступные кредиты 5-7-9%» инициирована президентом и правительством Украины для широкой поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий.
Предоставление трех возможных ставок 5%, 7% или 9% по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.
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