Фермеры смогут получить «доступные кредиты 5-7-9%»

Президент Владимир Зеленский сообщил, что программу «Доступные кредиты 5-7-9%» планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи.
Об этом Зеленский заявил в Одесской области, сообщает пресс-служба президента.
По его словам, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
«Я говорил с фермерами. Поставили задачу. Кроме программы „5-7-9%“, будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для тех, пострадавших от засухи в Украине», — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано займов на сумму 6 млрд грн.
Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.
Зеленский также отметил, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.
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