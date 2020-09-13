Фермеры смогут получить «доступные кредиты 5-7-9%»

Президент Владимир Зеленский сообщил, что программу «Доступные кредиты 5-7-9%» планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи.

Об этом Зеленский заявил в Одесской области, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

«Я говорил с фермерами. Поставили задачу. Кроме программы „5-7-9%“, будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для тех, пострадавших от засухи в Украине», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано займов на сумму 6 млрд грн.

Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.

Зеленский также отметил, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.