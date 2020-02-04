Гончарук уверяет, что две платежки за газ лучше одной

Платежка за транспортировку газа поступает потребителям отдельно от платежки за сам газ, чтобы была возможность свободно менять компанию, которая будет его поставлять.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

«Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это — европейские правила рынка и борьба с монополиями», — заверил он.

Гончарук подчеркнул, что разделение платежек на две части не повлияет на общую стоимость газа для потребителей. Он пояснил, что плата за транспортировку всегда существовала, но ранее она входила в общий тариф.

При этом он признал, что украинцы будут платить за транспортировку газа даже когда его не используют, но сумма будет минимальная. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн.

По его словам, правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

Также правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы потребителям было удобнее их оплачивать.