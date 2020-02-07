В Кабмине хотят снова сделать одну платежку за газ

В Кабмине работают над объединением в один документ платежки за газ и его доставку, но окончательное решение должен принять регулятор по энергетике.
Об этом заявил премьер Алексей Гончарук во время выступления в Раде.
«Две платежки — это правильный шаг, но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем», — рассказал глава правительства.
Он отметил, что решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ), но именно правительство формирует политику в этой сфере, поэтому пытаться объединить платежки.
«Это вопрос исключительно коммуникации», — добавил премьер.
Напомним, разделение платежки за газ на платежку за сам газ и платежку за его доставку произошло в пределах реформы на газовом рынке Украины, которая заключается в отделении этих услуг.
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