Чиновник Секретариата Кабмина попался на взятке в 2,5 млн грн

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в городе Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины) от представителя строительного бизнеса, сообщается на сайте ГБР во вторник вечером.
«По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривень. „Откат“ предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику», — говорится в сообщении.
Руководитель управления задержан непосредственно при получении им неправомерной выгоды в сумме 2 млн грн. Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
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