Гончарук пообещал наращивать добычу газа без «смотрящих»

Правительство будет работать над увеличением добычи газа — для этого уже упростили разрешительные процедуры, внедрили е-аукционы и разработали законодательные изменения.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.
«Украина будет эффективнее распоряжаться недрами. Без „смотрящих“ и групп влияния.
...К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен „Инвестиционный атлас недропользователя“, на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади.
В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги», — пишет глава правительства.
Гончарук также пишет, что увеличение собственной добычи снизит цену в платежках, и подчеркивает, что государство продает не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами.
Напомним, что в 2019-м году добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4%, а добыча нефти увеличилась на 5,7%.
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