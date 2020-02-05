Рада вдвое увеличила штрафы за лесные пожары

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах)» (№ 1149).

Соответствующее решение поддержали 322 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает Укринформ.

Целью закона является усовершенствование нормы КУпАП для предотвращения совершения административных правонарушений и усовершенствования соответствующих санкций.

Закон вносит изменения в статью 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах граждан налагается штраф от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 425 до 850 грн) и на должностных лиц — от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

А за действия, которые привели к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади, предусматривается наложение штрафа на граждан — от пятидесяти (850 грн) до ста необлагаемых минимумов (1700 грн), а на должностных лиц — от шестидесяти (1020 грн ) до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан 2040 грн).

Как отмечается в объяснительной записке, принятие закона будет способствовать повышению эффективности применения норм КУпАП и приведет к уменьшению совершения указанных правонарушений.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.