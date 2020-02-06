Правительство пообещало оцифровать все госуслуги в стране

Премьер Алексей Гончарук заявил, что в ближайший год около 50 услуг украинцы смогут получать через смартфон.

Все государственные услуги на Украине будут оцифрованы за три года, в ближайший год около 50 услуг украинцы смогут получать через смартфон. Об этом в четверг заявил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая в Киеве в ходе презентации мобильного приложения «Дія» и национальной онлайн платформы «Дія. Цифровое образование».

«Это старт строительства „государства в смартфоне“. Наша цель — в течение следующих трех лет оцифровать все государственные услуги», — пообещал он. Премьер пояснил, что это означает предоставление населению возможность получать государственные услуги при помощи мобильного телефона, без необходимости ходить в центры административных услуг, без предоставления бумажных носителей.

Гончарук назвал поставленную задачу достижимой. «За этот год мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, за которыми чаще всего обращаются украинцы, и 50 этих услуг мы оцифруем в этом году», — заверил он. Гончарук пояснил, что новое мобильное приложение позволяет загрузить в смартфон основные документы и использовать их, а также расширяет функционал документов. «Это означает, что по водительским правам можно будет купить, например, билет на самолет», — привел пример Гончарук. Он также добавил, что в рамках инициативы внедряется автоматическая система принятия решений о выдаче различного рода разрешительных документов, что должно в несколько раз уменьшить количество отказов в предоставлении людям услуг.

По словам Гончарука, цифровизация будет внедряться во всех органах государственной власти. При этом глава правительства признал, что развитие этого процесса тормозит низкий уровень вовлеченности населения в пользование госуслугами через электронные системы. «Только 9% людей в стране пользуются публичными государственными услугами онлайн, 91% — не используют онлайн-инструменты для взаимодействия с государством», — констатировал Гончарук. В этой связи он призвал людей обучаться цифровым технологиям на бытовом уровне, а также анонсировал внедрение специальных образовательных программ. «За три следующих года мы имеем намерение научить пользоваться электронными госуслугами, как минимум, 6 млн украинцев», — отметил Гончарук, назвав такую цель «огромной амбицией».

Президент Владимир Зеленский еще в августе прошлого года обозначил приоритетные задачи для депутатов новой Верховной Рады. Кроме прочего, тогда он упомянул строительстве «цифрового государства в смартфоне». 11 декабря правительство запустило тестирование приложения «Дія», созданного в рамках этого проекта.