Польша отказывается от импорта угля из России

Польские госкомпании намерены отказаться от поставок угля из России. Об этом сообщил министр государственных активов Польши Яцек Сасин.

Помимо России, госкомпании откажутся от импорта угля из Южной Америки, Колумбии, Мозамбика и США.

Согласно данным, которые приводило польское издание Dziennik Gazeta Prawna, в 2018 году Польша приобрела за границей 20 млн т угля, из которых почти 13,5 млн т в России. Основной российский импорт угля приходится на госкомпании Węglokoks и Польскую энергетическую группу (PGE).