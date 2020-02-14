Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский 14-15 февраля будет находиться с рабочим визитом в Германии и примет участие в конференции.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности», — говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках конференции Президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Напомнмим, что 56-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности будет проходить 14-16 февраля. Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Основным профилем конференции является, впрочем, кризисный менеджмент, а кризисов, которые нуждаются в обсуждении, нынче 27.

По словам многолетнего председателя конференции Вольфганга Ишингера, «Украина остается важным пунктом европейской безопасности».