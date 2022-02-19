Зеленский все-таки поедет сегодня в Мюнхен

В субботу президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров, посвященным актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, среди прочих встреч Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камаллой Гаррис, представителями международных финансовых институций и другими партнерами Украины.
«Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины», — сказано в сообщении.
Вместе с тем, в Киев Зеленский вернется в этот же день.
Отмечается , что дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в 2022 году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. «Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины», — подчеркнули в пресс-службе.
Также сообщается, что ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы.
«В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки об активности российских сил», — подытожили в пресс-службе президента.
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