Зеленский завтра выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

В пятницу, 18 февраля, начинается 58-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), которая в этом году проходит в своем обычном месте — отеле Bayerischer Hof.

Официальное открытие конференции намечено на 14.30 по киевскому времени и начнется с приветственного слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, сообщает Интерфакс-Украина.

Как указывается в программе события, заявление президента Украины Владимира Зеленского и последующая дискуссия с ним намечены на субботу, 19 февраля, 16.30-17.00 по киевскому времени. Модератором дискуссии с главой государства под названием «Пермакризис Европы: Украина и европейская безопасность» выступит ведущий международный журналист CNN London Кристиан Аманпур. Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что решение об участии на саммите Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский будет принимать исходя из ситуации в стране.

В конференции примут участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, президент Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Еврокомиссии и верховный комиссар по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, государственный секретарь Великобритании Элизабет Трасс, канцлер Германии Олаф Шольц, государственный секретарь США Энтони Блинкен, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, специальный посланник президента США по климату Джон Керри, бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд и другие.

СМИ сообщили, «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности" министры иностранных дел стран G7 рассчитывают провести экстренную встречу по ситуации вокруг Украины, чтобы подтвердить единую позицию «Большой семерки» по этой проблеме. Отмечается, что в повестке встречи будут санкции, которые планируется применить против РФ в случае ее вторжения в Украину.