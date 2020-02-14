Билли Айлиш выпустила саундтрек к новому фильму о Бонде

Американская певица Билли Айлиш выпустила саундтрек под названием «No Time To Die» к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Композиция была размещена на официальном YouTube-канале певицы.
О том, что Билли Айлиш исполнит заглавную песню к 25-му фильму «бондианы», стало известно в середине января. Певица работала над этой композицией вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом. Айлиш стала самым молодым исполнителем и автором заглавной песни в истории франшизы об агенте 007. Ей исполнилось 18 лет в декабре.
«Не время умирать» выйдет в прокат в апреле. Дэниел Крэйг сыграет Джеймса Бонда в последний раз. Также в фильме снялись Леа Сейду, Рами Малек и Кристоф Вальц.
В 2020 году Билли Айлиш стала триумфатором премии Grammy. Она получила пять наград, в частности, в четырех самых престижных номинациях. Певица была признана «Лучшим новым исполнителем», а песня Bad Guy принесла ей победу в категориях «Песня года» и «Запись года». Пластинка Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? победила в номинации «Альбом года».
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