Суд дал разрешение на задержание беглого экс-нардепа Дмитрия Святаша, – 5-й Канал

Бывший народный депутат от партии «Возрождение», самый крупный банковский должник Дмитрий Святаш имеет реальные шансы оказаться за решеткой, а его партнер Василий Поляков под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщает 5-й канал.

Напомним, как сообщал Укринформ, ранее во время заседания Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, отчитываясь о работе возглавляемого ведомства, Руслан Рябошапка отметил, что за последние пять месяцев было привлечено к ответственности 13 экс-народных депутатов.

В не менее громком уголовном деле о завладении бенефициарами ГК «АИС» Дмитрием Святашем и Василием Поляковым мошенническим путем денежными средствами Укрсиббанка в особо крупном размере — $ 100 млн. также наметились существенные продвижения.

Прокуратура г. Киева подтверждает, что в рамках данного уголовного производства было арестовано около 80% активов ГК «АИС», которые были переданы на ответственное хранение АРМА. Также следствием были вручены подозрения Дмитрию Святашу и Василию Полякову, в отношении которого также была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Ряду директоров и ТОП-менеджементу АИС, принимающим участие в мошеннических схемах АИС также были вручены подозрения и избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Однако, Василий Поляков и Дмитрий Святаш ввиду опасений оказаться за решеткой предпринимают попытки саботировать уголовное дело.

Как сообщает юрист потерпевшего ООО «УМК», на данный момент Киевским апелляционным судом рассматривается апелляционная жалоба прокуратуры Киева об избрании Полякову более строгой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако уже два месяца рассмотрение жалобы невозможно ввиду неявки Полякова и его адвокатов в заседания по формальным основаниям. При этом, Василий Поляков был неоднократно замечен при пересечении границы из Лондона в Киев, что по мнению юристов может свидетельствовать о попытках скрыться от уголовной ответственности за пределами страны.

На данный момент, согласно данных МВД Дмитрий Святаш находится во всеукраинском розыске, как лицо, которое систематически скрывается от органов власти. Шевченковским районным судом Киева 07.11.2019 было предоставлено разрешение на задержание Дмитрия Святаша.