Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной сотни

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой приняли участие в церемонии чествования памяти Героев Небесной сотни.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Звучали поминальные колокола.

20 февраля – 6-я годовщина расстрелов на Майдане во время Революции достоинства.