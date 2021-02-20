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Президент с супругой почтили память Небесной Сотни

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Президент с супругой почтили память Небесной Сотни

В День памяти Героев Небесной Сотни президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память участников Майдана в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства на своем сайте.

Президент и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

«Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины», — отметил Зеленский.

Они также сделали первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной Сотни.

Колокол установлен и открыт на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре столицы. На памятнике размещена надпись «Слава Украине! Небесной Сотне слава!»

20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной Сотни. Этот день стал самым трагическим в истории Майдана, поскольку именно в этот день там погибло больше всего активистов.

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День памяти Героев Небесной Сотни был установлен указом президента от 11 февраля 2015 года «О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни» этот день отмечается ежегодно 20 февраля.

Согласно официальным данным, в целом, в течение 18-20 февраля погибли 73 протестующих и 11 правоохранителей, более 600 человек получили травмы. 20 февраля стало самым трагическим днем тех времен, поскольку в этот день погибло 50 протестующих.

В 2020 году Верховная Рада приняла постановление, которое определило Революцию Достоинства одним из ключевых моментов создания украинской государственности.

Небесная сотня, Владимир Зеленский
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