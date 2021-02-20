Президент с супругой почтили память Небесной Сотни

В День памяти Героев Небесной Сотни президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память участников Майдана в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства на своем сайте.
Президент и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.
«Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины», — отметил Зеленский.
Они также сделали первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной Сотни.
Колокол установлен и открыт на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре столицы. На памятнике размещена надпись «Слава Украине! Небесной Сотне слава!»
20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной Сотни. Этот день стал самым трагическим в истории Майдана, поскольку именно в этот день там погибло больше всего активистов.
День памяти Героев Небесной Сотни был установлен указом президента от 11 февраля 2015 года «О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни» этот день отмечается ежегодно 20 февраля.
Согласно официальным данным, в целом, в течение 18-20 февраля погибли 73 протестующих и 11 правоохранителей, более 600 человек получили травмы. 20 февраля стало самым трагическим днем тех времен, поскольку в этот день погибло 50 протестующих.
В 2020 году Верховная Рада приняла постановление, которое определило Революцию Достоинства одним из ключевых моментов создания украинской государственности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016