Гончарук требует переаттестации сотрудников налоговой

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил подготовить проведение переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы Украины в связи с выявлением фактов коррупции в управлении ГНС в Одесской области.
«Мы никому не позволим в новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться „крышей“. Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история произошла недавно — далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились», — написал Гончарук на своей странице в Фейсбук.
Премьер отметил, что расследование таких случаев будет максимально публичным, чтобы люди знали в лицо взяточников и коррупционеров.
Гончарук поручил руководителю ГПС Сергею Верланову поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах. Также провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее центрального аппарата.
Кроме того, в двухнедельный срок разработать и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы.
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