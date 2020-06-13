Глав таможни и налоговой уволят, если они не выполнят план

Министр финансов Сергей Марченко заявил, главам таможенной и налоговой службы поставлена задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя — иначе они будут уволены.

Об этом она сообщил в эфире «Свободы слова Савика Шустера».

«Руководителям налоговой и таможенной служб поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%», — заявил министр.

Добавив, что при невыполнении этой задачи руководители служб будут уволены.