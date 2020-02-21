Китай планирует победить коронавирус в марте

Пекин может полностью победить новый коронавирус в течение марта, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает «Интерфакс».

«В других регионах, за исключением Хубея, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии — в течение следующего месяца», — сообщил посол.

Он отметил, что в целом по стране, не считая провинции Хубэй, новых случаев инфекции не было зарегистрировано уже более десяти дней. Посол также указал, что смертность от осложнений, вызываемых коронавирусом, в эпицентре заболевания равна 2%, а по всему Китаю составляет 0,55%.

Согласно подсчетам подсчетам газеты South China Morning Post, которая собирает данные китайских властей и ВОЗ, по всему миру новым коронавирусом заразились 76 772 человека, из них 75 465 в материковом Китае.