Глава СНБО по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СБНО) Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области.
Посетить поселок, в котором были размещены эвакуированные из Китая украинцы, ему поручил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба СНБО.
«Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Национальной гвардии «Новые Санжары», — указывается в сообщении.
Как сообщалось, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.
20 февраля стало известно, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой, один остался под стражей.
За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.
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