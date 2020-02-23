Сандерс одержал победу в еще одном штате

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс стал победителем кокусов (процесс определения единого кандидата на президентских выборах, которые пройдут в ноябре) Демократической партии в Неваде. Об этом сообщают NYT и CNN по итогам подсчета 43% голосов.

Сандерс получил в этом штате поддержку 46,2% избирателей. Второе место с существенным отрывом занимает бывший вице-президент США Джо Байден с 20,7% голосов. Третье место занял бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (15,1%), четвертое — сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (9,5%).

«Я абсолютно уверен, что мы можем создать правительство, основанное на сострадании, любви и правде, а не так, как сейчас, — на жадности, коррупции и лжи», — заявил Сандерс, выступая перед сторонниками. По словам сенатора, его команда «собрала разновозрастную, мультирасовую коалицию, которая победит не только в Неваде, но и по всей стране».

Президент США Дональд Трамп отреагировал на лидерство Сандерса на кокусах в Неваде, написав в своем Twitter, что остальные кандидаты «выглядят слабо». «Поздравляю, Берни, и не позволяй им отобрать у тебя победу!» — заявил он.

Трамп также прокомментировал заявление журналиста Fox News о предполагаемой поддержке Сандерса со стороны России, написав: «Почему мне никто об этом не сказал?»

21 февраля The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Москва пытается вмешаться в президентскую кампанию Сандерса, чтобы помочь ему победить. В чем именно заключалась помощь, не уточнялось. Трамп назвал эту информацию «фейковыми новостями» и заявил, что слухи о поддержке Сандерса со стороны России распространяют демократы, которые не хотят допустить выдвижения сенатора на выборы. Сам Сандерс посоветовал Москве «держаться подальше от американских выборов».

Первые кокусы прошли 3 февраля в Айове, первое место на них от Демпартии занял Буттиджич, а Сандерс оказался на втором с минимальным отрывом. На праймериз (первичных выборах) в Нью-Гэмпшире победу одержал Сандерс. У республиканцев в обоих штатах большинство получил Трамп.