Сандерс одержал победу в еще одном штате

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс стал победителем кокусов (процесс определения единого кандидата на президентских выборах, которые пройдут в ноябре) Демократической партии в Неваде. Об этом сообщают NYT и CNN по итогам подсчета 43% голосов.
Сандерс получил в этом штате поддержку 46,2% избирателей. Второе место с существенным отрывом занимает бывший вице-президент США Джо Байден с 20,7% голосов. Третье место занял бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (15,1%), четвертое — сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (9,5%).
«Я абсолютно уверен, что мы можем создать правительство, основанное на сострадании, любви и правде, а не так, как сейчас, — на жадности, коррупции и лжи», — заявил Сандерс, выступая перед сторонниками. По словам сенатора, его команда «собрала разновозрастную, мультирасовую коалицию, которая победит не только в Неваде, но и по всей стране».
Президент США Дональд Трамп отреагировал на лидерство Сандерса на кокусах в Неваде, написав в своем Twitter, что остальные кандидаты «выглядят слабо». «Поздравляю, Берни, и не позволяй им отобрать у тебя победу!» — заявил он.
Трамп также прокомментировал заявление журналиста Fox News о предполагаемой поддержке Сандерса со стороны России, написав: «Почему мне никто об этом не сказал?»
21 февраля The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Москва пытается вмешаться в президентскую кампанию Сандерса, чтобы помочь ему победить. В чем именно заключалась помощь, не уточнялось. Трамп назвал эту информацию «фейковыми новостями» и заявил, что слухи о поддержке Сандерса со стороны России распространяют демократы, которые не хотят допустить выдвижения сенатора на выборы. Сам Сандерс посоветовал Москве «держаться подальше от американских выборов».
Первые кокусы прошли 3 февраля в Айове, первое место на них от Демпартии занял Буттиджич, а Сандерс оказался на втором с минимальным отрывом. На праймериз (первичных выборах) в Нью-Гэмпшире победу одержал Сандерс. У республиканцев в обоих штатах большинство получил Трамп.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016