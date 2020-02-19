Левый поворот. Почему социализм все популярнее в Америке?

Успехи Берни Сандерса на праймериз демократов в Айове и в Нью-Гэмпшире сделали сенатора одним из фаворитов внутрипартийной гонки. Вполне возможно, что именно он будет противостоять Дональду Трампу на президентских выборах в ноябре.

«Мы победим, потому что наши цели соответствуют потребностям всех трудящихся в этой стране: здравоохранение — это право человека, а не привилегия, богатые и власть имущие начнут платить честные налоги, мы сделаем государственные колледжи и университеты бесплатными, а также освободим всех от студенческих займов, в отличие от Дональда Трампа мы знаем, что изменения климата реальны и это очевидный кризис для нашей планеты, мы готовы заявить топливной индустрии, что их быстрые доходы не так важны, как будущее нашей планеты», — заявил Сандерс, выступая с победной речью перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире. В ней он перечислил практически все ключевые пункты своей программы.

Сандерс открыто признает, что является убежденным социал-демократом и намерен провести в США фундаментальные реформы.

Сенатора ничуть не смущает, что для многих американцев слово «социализм» до сих пор звучит почти как ругательство. Особенно это касается поколения так называемых бумеров, которые хорошо помнят Карибский кризис, холодную войну и рассказы о «красной угрозе». Об этом прекрасно знает и Дональд Трамп, который активно использует стереотип в своих целях.

«Я думаю, что он коммунист..., я думаю о коммунизме, когда я думаю о Берни. Теперь это называется „социалист“, но разве он не женился в Москве?» — говорил президент, имея в виду медовый месяц сенатора в СССР.

Молодая кровь

Как показывают опросы, более половины проголосовавших за сенатора на последних праймериз в Нью-Гэмпшире — это люди от 18 до 29 лет. Именно на них в первую очередь и рассчитана его предвыборная программа. Американскую молодежь пугает не мифическая «красная угроза», а перспектива десятилетиями выплачивать банкам студенческий заем, не иметь своего жилья и возможности получить доступную медпомощь. В этом смысле Сандерс идеально отвечает запросам молодого поколения.

«Честно говоря, я бы скорее предпочел в соперники Блумберга, чем Берни Сандерса, потому что у Сандерса есть настоящие последователи, нравится вам это или нет, соглашаетесь ли вы с ними или нет», — говорил журналистам президент.

Согласно опросам Gallup, американцы все больше ассоциируют социализм с «равенством», чем с «государственной собственностью» или «государственным контролем», как это было в 40-х годах. Кроме того, 43% опрошенных в 2019-м жителей США считают, что социализм мог бы стать хорошим решением для страны. К примеру, в 1942 году так считало лишь 25% опрошенных.

Поворот американского общества влево можно проследить не только через соцопросы, но и глядя на местные выборы. Так, в 2019 году в 50-местный городской совет Чикаго были избраны шесть членов «Демократических социалистов Америки» (ДСА).

В 2018 году 29-летняя активистка ДСА Александрия Окасио-Кортес победила на праймериз кандидатов Демпартии в Палату представителей США по 14-му избирательному округу в Нью-Йорке. На этом месте она потеснила демократа Джозефа Кроули, занимавшего эту должность пять лет. Окасио-Кортес училась в Бостонском университете и окончила его по специальности «экономика и международные отношения», работала в офисе покойного сенатора Теда Кеннеди. Позже была директором по вопросам образования в Национальном институте латиноамериканцев, где помогала мигрантам и людям без документов. После финансового кризиса 2008 года ее отец Серхио Окасио-Роман умер от рака, вынудив семью продать их дом в Уэстчестере. До переезда в Вашингтон Окасио-Кортес работала барменом и официанткой, но затем стала самой молодой женщиной, когда-либо служившей в Конгрессе. Состоит в Демократической партии и является сторонницей демократического социализма, часто появляется в вечерних шоу и дает интервью блогерам.

Она поддерживает Берни Сандерса, ездит с ним по стране и выступает на его митингах. Кроме нее в Палате представителей есть еще одна выдвиженка от ДСА — американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб. Ее избрали в 2018 году от 13-го округа Мичигана. Как и Окасио-Кортес, Тлаиб выступает за систему здравоохранения Medicare for All (медицинское страхование всех граждан), упразднение миграционной полиции ICE, «новую зеленую сделку» и импичмент президента Трампа.

«Законодатели-демократы теперь заигрывают с социализмом. Они хотят заменить индивидуальные права тотальным государственным контролем», — пугал своих сторонников американский президент.

Власть корпораций

Но переломный момент, который запустил возрождение американского социализма, произошел гораздо раньше, во время финансового кризиса 2007–2009 годов. Тогда правительство встало на сторону банков, а из-за ошибок финансистов с Уолл-стрит пришлось страдать простым налогоплательщикам. Миллионы людей тогда потеряли свои рабочие места, дома и сбережения. Крупнейшие страны с развитой экономикой пережили самые глубокие спады со времен Великой депрессии в 1930-х годах.

Это привело к началу движения «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street). Оно началось с того, что несколько сотен человек разбили палаточный лагерь в нью-йоркском парке Зуккотти, а позже переросло в тысячные протесты в разных городах по всей стране. Разочаровавшиеся в политике агрессивного капитализма американцы выступали против корпоративной жадности, социального неравенства и огромного разрыва между богатыми и бедными, требуя структурных изменений в американской экономике. Последствиями этих настроений стал рост популярности Берни Сандерса, который в 2016 году все же проиграл Хиллари Клинтон президентскую номинацию.

Казалось, что приход к власти Дональда Трампа стал явным сигналом того, что большинство людей в США не готовы менять экономическую и социальную модель. Но согласно данным ДСА, приток новых членов в организацию только усилился после победы республиканца. К концу 2017-го число сторонников ДСА достигло 32 тыс. По состоянию на июль 2018 года, в организацию вступило уже около 50 тыс. членов, а количество местных ячеек увеличилось с 40 до 181.

Закат «американской мечты»

В своей предвыборной кампании Дональд Трамп, как и Сандрес, опирался на симпатии простых американцев из маленьких городов и сельских регионов. Спустя четыре года в Белом доме президент при любом удобном случае хвастается невероятными успехами в экономике. Он говорит о создании новых рабочих мест, об улучшении качества жизни трудящихся, о возвращении производств в Америку.

«Мы создаем рабочие места, как никто другой в этой стране», — говорил президент во время своей недавней речи в Мичигане. Однако на самом деле с экономической ситуацией в США все не так однозначно. Американская экономика росла во много раз стремительнее и до этого: можно вспомнить промышленный бум после Второй мировой войны, годы Клинтона и период после финансового кризиса 2007–2009 годов.

За первые 36 месяцев правления Трампа экономика США получила 6,6 млн рабочих мест. Но за сопоставимый 36-месячный период в конце срока Обамы работодатели предложили 8,1 млн рабочих мест, что на 23% больше, чем было создано с тех пор, как Трамп вступил в должность, отмечает CNN. Проще говоря, экономика США движется по примерно одному и тому же вектору, и достижения Дональда Трампа не уникальны. Минимальный размер оплаты труда на федеральном уровне не менялся в стране с 2009 года, зато цены продолжают расти. При этом президент, занявший свое кресло под лозунгом борца за жизнь простых американцев, устраивает налоговые каникулы гигантским корпорациям вроде Amazon и одновременно отменяет Obamacare, сокращая другие социальные раcходы.

«Сегодня в Америке 140 млн человек являются бедными или малоимущими. В то время как в стране есть три человека, которые владеют тем же, чем и все они вместе взятые, реальная стоимость жизни поднялась до такой степени, что заработная плата оказалась в тупике. С 1970-х годов число людей, которые платят более трети своего месячного дохода в виде арендной платы, удвоилось, и в стране нет ни одного муниципалитета, где человек, работающий полный рабочий день за минимальную заработную плату, мог бы позволить себе снимать трехкомнатную квартиру. 60% афроамериканцев — бедные или малообеспеченные, как и 64% латиноамериканцев, но самая многочисленная единая расовая группа среди бедных и малообеспеченных американцев — 66 млн — белые», — пишет газета The Guardian.

Прежние символы «американской мечты» в виде дома с большой лужайкой и двумя машинами остались разве что в голливудском кино. В стране все сильнее ощущается социальное и экономическое неравенство, что делает левых политиков, призывающих «есть богатых», все более популярными.

Третья сила

Сильный крен американской политики влево беспокоит не только республиканцев. Традиционно центристские демократы с опаской поглядывают на успехи Берни Сандерса и переживают, что радикальные идеи сенатора могут отпугнуть умеренных избирателей. Так же считают и многие эксперты, признающие, что открытое позиционирование себя как социалиста может заставить сторонников демократов в итоге проголосовать за Трампа. К тому же если Сандерс победит на выборах, то Демократическая партия станет его партией, что также вряд ли обрадует представителей американских политических элит. Большие надежды демократы возлагали на продолжателя обамовского курса Джо Байдена, но первые результаты праймериз оставляют политика на задворках гонки.

Очевиден запрос избирателей не только на новые лица, но и на радикальные реформы. Это заметно по таким кандидатам, как сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая, хотя и называет себя капиталистом до мозга костей, имеет много схожих целей с Сандерсом. Другой любопытный кандидат с левой повесткой — уже вышедшей из гонки бизнесмен Эндрю Янг. Он также опасался называть себя социалистом, а говорил про «капитализм с человеческим лицом». В своей программе он делал упор на введение универсального базового дохода — ежемесячную выплату $1 тыс. всем гражданам от 18 лет без каких-либо предварительных условий, просто так. По его мнению, это вовсе не покупка голосов, а необходимая инвестиция в экономику. Как считает Янг, такие денежные вливания могут иметь большое значение для поддержки людей, занятых на низкооплачиваемых работах, что во времена растущей стоимости жизни и перехода к автоматизации не оставит целое поколение молодых американцев нищими.

Больной вопрос

Однако к этим кандидатам остается главный вопрос: кто будет за все платить? Помешать социалистам выполнить их предвыборные обещания могут не только законодатели в Конгрессе, но и простая арифметика. Бесплатное обучение, единая система здравоохранения, гарантированные рабочие места, списание студенческих займов, «зеленая сделка» — все это потребует поразительно высоких расходов, которые приведут к резкому увеличению дефицита федерального бюджета.

Как отмечает СNN, один только одобренный Сандерсом план здравоохранения обойдется казне примерно в $30 трлн. Предполагается, что эта сумма будет расти в течение следующего десятилетия. Что касается остальной повестки от «зеленой сделки» до отмены студенческих займов и программы гарантированных рабочих мест, все это может стоить примерно столько же или даже больше, чем план по реформе здравоохранения. Таким образом, общая сумма новых расходов на ближайшие десять лет составит около $60 трлн или более. Для сравнения: управление Конгресса США по бюджету прогнозирует, что в течение следующего десятилетия федеральное правительство потратит почти $52 трлн на все существующие программы, от обороны до социального обеспечения и медицинского обслуживания.

Как подсчитал бывший советник подкомитета Сената по бюджетной ответственности и экономическому росту Брайан Ридл, который сейчас является старшим научным сотрудником Манхэттенского института, при существующих налоговых предложениях Сандерса в течение следующего десятилетия ему удастся собрать с Уолл-стрит и корпораций около $23 трлн.

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