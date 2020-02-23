Срок обсервации для эвакуированных из Китая увеличивать не будут

Срок обсервации для эвакуированных из Китая украинцев составит 14 дней.
Об этом на брифинге в воскресенье заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Отвечая на вопрос журналистов о якобы более длинном инкубационном периоде коронавируса, Ляшко сослался на официальную информацию и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
Он также сообщил, что состояние иностранной гражданки, которой в обсервации в Новых Санжарах понадобилась помощь гастроэнтеролога, стабильное.
«Диету, которая необходима при обострении хронической гастроэнтерологической болезни, обеспечивает пищеблок медцентра. Местные врачи придерживаются плана лечения и находятся на связи с узкопрофильными специалистами», — рассказал он.
Отметим, 22 февраля власти китайской провинции Хубэй заявили, что инкубационный период коронавируса Covid-19 может быть намного дольше, чем 14 дней. Так, у 70-летнего жителя симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения.
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