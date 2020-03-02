В четверг выпишут прибывших из Китая, находящихся в Новых Санжарах

Министерство здравоохранения планирует, что обсервация в Новых Санжарах (Полтавская обл.) граждан, эвакуированных из китайской провинции Ухань в связи со вспышкой коронавируса, если не возникнет подозрений на заболевание, будет завершена в четверг.

«Относительно обсервации Новых Санжарах: сегодня после утреннего обхода мы имеем стабильную ситуацию, как всегда. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которое мы планируем провести в четверг», — сказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве в понедельник.

Он также рассказал, что все ранее взятые тесты показали негативный результат.

«Уж проведено восемь тестов на китайский коронавирус, все они негативные. Сейчас в лаборатории начато исследование еще на четыре подозрения — три из Киева и один из Черновицкой области», — сказал он на брифинге.

Ляшко сообщил, что в Киеве подозрение на китайский коронавирус зафиксировано у иностранцев, которые находясь на территории Украины, обратились за медпомощью.

В Черновицкой области это человек, недавно вернувшийся из Италии.

Проведенные в воскресенье тесты пациентов с подозрением на коронавирус из Кропивницкого, Ивано-Франковской области и Киева также показали негативный результат