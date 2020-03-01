В Беларуси уже второй случай заболевания новым коронавирусом

Второй случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован в Беларуси.
«Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV», — говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава Беларуси, опубликованном в воскресенье.
«Тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране», — уточнили в ведомстве.
«Белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы», — сообщили в министерстве. «Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные», — проинформировали в ведомстве.
Всего, по данным Минздрава, «на сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента». «У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет», — уточнили медики.
Ранее, 28 февраля, в Беларуси был зарегистрирован первый случай коронавируса covid-19, медики выявили вирус у одного из студентов, приехавших из Ирана.
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