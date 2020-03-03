Заседание фракции «Слуга народа» по кадровым вопросам перенесли

Депутатская фракция политической партии «Слуга народа» перенесла свое заседание на 19:00.
Об этом Укринформу сообщил член фракции, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.
«Да, заседание состоится в 19:00 и, скорее всего, в конференцзале Верховной Рады», — сказал Качур.
Эту же информацию подтвердила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.
«Время проведения заседания фракции перенесли еще вчера», — отметила парламентарий.
Напомним, депутатская фракция партии «Слуга народа» планирует на заседании, ранее намеченном на утро 3 марта, обсудить вопрос возможных кадровых изменений в правоохранительных органах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016