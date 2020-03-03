Заседание фракции «Слуга народа» по кадровым вопросам перенесли

Депутатская фракция политической партии «Слуга народа» перенесла свое заседание на 19:00.

Об этом Укринформу сообщил член фракции, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

«Да, заседание состоится в 19:00 и, скорее всего, в конференцзале Верховной Рады», — сказал Качур.

Эту же информацию подтвердила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

«Время проведения заседания фракции перенесли еще вчера», — отметила парламентарий.

Напомним, депутатская фракция партии «Слуга народа» планирует на заседании, ранее намеченном на утро 3 марта, обсудить вопрос возможных кадровых изменений в правоохранительных органах.