В киевских школах и детсадах детям будут каждый день измерять температуру

Мэр Киева Виталий Кличко поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерение каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.

Об этом сообщил Кличко в Facebook.

«В Украине выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Пациент госпитализирован в Черновицкой области. В Киеве пока случаев этого вируса не зафиксировали. Но мы, понимая угрозу, должны быть готовы к такому вызову», — отметил Кличко.

Он отметил, что в столице подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них — для взрослых, три — для детей и одна — для беременных. В случае осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса.

По словам Кличко, пока подготовлены две специализированные бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Также все скорые дезинфицируют дважды в день.

«Весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами», — сообщил мэр.

Кличко сообщил, что столичные власти заказали оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева — чтобы пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест непосредственно в аэропорту.

«Я призываю не поддаваться панике. И ответственно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих. В случае симптомов вирусного заболевания — сразу обращайтесь к врачам», — подчеркнул Кличко.