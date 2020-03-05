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Президент признал ошибку Геруса, который открыл импорт электроэнергии из России, - Соболев

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Президент признал ошибку Геруса, который открыл импорт электроэнергии из России, - Соболев

Президент Владимир Зеленский своим выступлением в Верховной Раде фактически признал, что открытие импорта электроэнергии из России, которое инициировал председатель энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус, было ошибочным. Об этом заявил народный депутат Сергей Соболев во время выступления в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

«Вы готовы к энергетической реформе? Мы понимаем, что 54% сегодня обеспечивает „Энергоатом“. Легче всего сейчас за счет „Энергоатома“ положить энергетику, еще и разрешив то, что сделал господин Герус, о чем откровенно сказал президент, открыть рынок для России, для завоза сюда дешевой дотационной российской электроэнергии. Вы готовы это остановить?» — заявил нардеп.

Напомним, во время выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что про импорт тока из России не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.

«Скажите мне, пожалуйста, о каком импорте чужой электроэнергии может идти речь, когда наши шахтеры незащищенные государством, Украиной? Это тысячи шахтеров и их семьи», — сказал Зеленский.

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Согласно официальному протоколу Всеукраинского собрания работников угольной промышленности 25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта текущего года импорт тока из России и Беларуси и загрузить углем отечественные ТЭС.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря «поправке Геруса». Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижение уровня потребления угля отечественными ТЭС.

электроэнергия, Владимир Зеленский
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