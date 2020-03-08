В Великобритании число зараженных коронавирусом выросло в три раза за три дня

Число людей, у которых в Великобритании было диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом, выросло за три дня в три раза, достигнув в воскресенье 273 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Министерством здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства.
«На территории Соединенного Королевства проведены 23 513 анализов, из которых 23 240 дали отрицательный результат, а 273 — положительный. Два пациента, анализы которых на Covid-19 были положительными, скончались», — говорится в документе.
Оба скончавшихся были пожилыми людьми, страдавшими также другими болезнями.
Еще 5 марта число инфицированных в королевстве составляло лишь 90 человек. Когда инфекция начала передаваться внутри страны, власти Великобритании предупредили, что ожидают значительного увеличения числа случаев заражения коронавирусом нового типа.
К настоящему моменту больше всего заболевших в Лондоне — 51 человек, далее идут Юго-Восточная Англия (41) и Юго-Западная Англия (35).
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