В Великобритании число зараженных коронавирусом выросло в три раза за три дня

Число людей, у которых в Великобритании было диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом, выросло за три дня в три раза, достигнув в воскресенье 273 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Министерством здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства.

«На территории Соединенного Королевства проведены 23 513 анализов, из которых 23 240 дали отрицательный результат, а 273 — положительный. Два пациента, анализы которых на Covid-19 были положительными, скончались», — говорится в документе.

Оба скончавшихся были пожилыми людьми, страдавшими также другими болезнями.

Еще 5 марта число инфицированных в королевстве составляло лишь 90 человек. Когда инфекция начала передаваться внутри страны, власти Великобритании предупредили, что ожидают значительного увеличения числа случаев заражения коронавирусом нового типа.

К настоящему моменту больше всего заболевших в Лондоне — 51 человек, далее идут Юго-Восточная Англия (41) и Юго-Западная Англия (35).