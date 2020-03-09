Коронавирус уже обнаружен более чем в 100 странах

Более 100 стран по всему миру сообщили о подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

По данным организации на 9 марта, 104 стран и территорий оказались затронуты вирусом. Общее количество заболевших по всему миру составило более 109 тыс. человек, из них свыше 3,8 тыс человек скончались.