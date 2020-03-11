НБУ в среду пришлось продать для поддержки гривны еще $350 млн

Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке в среду около $350 млн, отреагировав на высокий спрос на валюту, сообщается на странице регулятора в Facebook.
«Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения по миру коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей», — отметил Нацбанк.
НБУ подчеркнул, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями: международные резервы Украины по состоянию на 11 марта превышают $26 млрд.
«Мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты», — добавил регулятор.
Как сообщалось, днем ранее Нацбанк продал на межбанке $270 млн.
С учетом двух последних дней в целом с начала года регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал — $1,22 млрд, в частности на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи — $307,2 млн, свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016