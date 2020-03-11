ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия».
Ранее ВОЗ расценивала вспышку этого заболевания как эпидемию с многочисленными очагами. Глава ВОЗ выразил обеспокоенность «вызывающим тревогу уровнем распространения и тяжести болезни, а также бездействия». Он напомнил, что болезнь присутствует в настоящее время в 114 странах, заболело более 118 тыс. человек.
Гендиректор предупредил, что слово «пандемия» не следует использовать «неосторожно». «Если его неправильно использовать, то оно вызовет страх или неоправданное согласие с тем, что борьба проиграна, и это приведет к ненужным страданиям и смертям», — сказал он. Характеристика нынешней вспышки как пандемии «ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса», и не ведет к изменению ее деятельности, а также задач, которые стоят перед странами в борьбе с инфекцией, подчеркнул он.
Глава ВОЗ напомнил, что нынешняя вспышка — первая пандемия, вызванная коронавирусом.
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