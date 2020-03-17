Цены на нефть немного выросли после рекордного за четыре года падения

Мировые цены на нефть выросли во вторник, 17 марта, на 5% после рекордного за четыре года падения, свидетельствуют данные торгов.

Так, рано утром майский фьючерс на нефть марки Brent показал рост на 5,2% и стоил $31,15 за баррель.

Цена на нефть марки WTI со сроком поставки в мае также выросла, до $30,43 за баррель (на 5,1%).

Позже рост цен на нефть замедлился.

Накануне, 16 марта, цена на нефть Brent опускалась ниже $30 за баррель. Это стало самым сильным снижением с января 2016 года.

С начала 2020 года цены на нефть снизились на 50%.