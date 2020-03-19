Власть обещает оставить льготную цену для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии

В правительстве не рассматривается вопрос отмены льготного тарифа (90 коп/кВт-ч, что почти вдвое ниже, чем на последующие объемы потребления — Ред.) для населения на первые 100 кВт-ч потребленной электроэнергии в месяц, сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик.

«Сейчас нет, не рассматривается вопрос о снятии этой льготы. Разговоры об этом шли и идут, но есть принципиальная позиция президента страны, что мы не поднимаем тарифы для населения», — сказал он в интервью интернет-порталу «Энергореформа».

По словам замминистра, предложение об отмене такого льготного тарифа выдвигают инвесторы в возобновляемые источники энергии как один из вариантов уменьшения дефицита средств на оплату произведенной ВИЭ электроэнергии.

«Это было одно из первых предложений инвесторов ВИЭ. Но мы не будем поднимать тарифы для населения, поскольку это неправильно, чтобы пенсионер, студент или учитель из своей зарплаты оплачивал один из самых высоких „зеленых“ тарифов в мире», — отметил чиновник.

При этом Чижик добавил, что «зеленый» тариф в Украине пока не достигает одной из поставленных целей — обеспечение страны чистой энергией и уменьшение выбросов СО2, поскольку для балансирования ВИЭ увеличиваются объемы работы тепловой генерации, однако Минэкоэнерго работает над этим.