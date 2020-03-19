В Житомире зафиксировали первый случай коронавируса

В Житомире есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин в Facebook.

«Первый подтвержденный случай в Житомире», - говорится в сообщении.

По его словам, коронавирус обнаружили у 56-летнего мужчины, который вернулся из Австрии.

Напомним, что по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждены 16 случаев Covid-19, из них два летальных: Черновицкая область - 10 случаев (1 летальный), Житомирская - 1 (летальный) случай, Киевская - 2 случая, Донецкая - 1 случай, г. Киев - 2 случая.