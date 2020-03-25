Путин объявил о введении налогов на проценты по крупным вкладам

Для россиян, чей объем банковских вкладов или инвестиций в ценные бумаги превышает 1 млн рублей, необходимо установить налог на процентный доход. Ставка налога — 13%. Об этой мере объявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения, трансляцию которого вели местные телеканалы.
«Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал президент РФ.
Налогом будут облагаться именно доход от вкладов, если его размер будет превышать 1 млн руб., подчеркнул Путин.
Также, по его мнению, должны быть повышены налоги на дивиденды, выводимые за рубеж, новый размер налога — 15%. Владимир Путин пригрозил, что Россия выйдет из соглашений об избежании двойного налогообложения с теми странами, которые не пойдут на повышение налогов на дивиденды.
Все полученные от этих мер средства будут направлены на меры соцподдержки, в том числе для семей с детьми.
О необходимости повышения налогов на вклады президент РФ объявил в обращении, транслировавшемся в прямом эфире. В нем глава российского государства также объявил о новых мерах социальной поддержки в связи с пандемией коронавируса. Будут увеличены пособия по безработице. Всем семьям, имеющим право на так называемый «материнский капитал» будут выплачиваться пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Выплаты ветеранам в честь 9 мая будут выплачены заранее, в апреле.
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