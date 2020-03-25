Войти
Путин предоставил россиянам неделю оплачиваемых выходных
соседи
Путин предоставил россиянам неделю оплачиваемых выходных
Кличко призывает штрафовать нарушителей карантина
столица
Кличко призывает штрафовать нарушителей карантина

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

соседи
RSS

Путин объявил о введении налогов на проценты по крупным вкладам

368
Путин объявил о введении налогов на проценты по крупным вкладам

Для россиян, чей объем банковских вкладов или инвестиций в ценные бумаги превышает 1 млн рублей, необходимо установить налог на процентный доход. Ставка налога — 13%. Об этой мере объявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения, трансляцию которого вели местные телеканалы.

«Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал президент РФ.

Налогом будут облагаться именно доход от вкладов, если его размер будет превышать 1 млн руб., подчеркнул Путин.

Также, по его мнению, должны быть повышены налоги на дивиденды, выводимые за рубеж, новый размер налога — 15%. Владимир Путин пригрозил, что Россия выйдет из соглашений об избежании двойного налогообложения с теми странами, которые не пойдут на повышение налогов на дивиденды.

Все полученные от этих мер средства будут направлены на меры соцподдержки, в том числе для семей с детьми.

Читайте также: Путин предоставил россиянам неделю оплачиваемых выходных

О необходимости повышения налогов на вклады президент РФ объявил в обращении, транслировавшемся в прямом эфире. В нем глава российского государства также объявил о новых мерах социальной поддержки в связи с пандемией коронавируса. Будут увеличены пособия по безработице. Всем семьям, имеющим право на так называемый «материнский капитал» будут выплачиваться пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Выплаты ветеранам в честь 9 мая будут выплачены заранее, в апреле.

Владимир Путин, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 25 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О кризисе, лекарствах и болезнях

Реагируя на меры ФРС и Госказначейства, фондовые рынки демонстрируют оптимизм - Dow Jones вырос вчера на 11,4%, это самый сильный дневной рост с 1933г. Т.о., мировые денежные власти показывают, что намерены в очередной раз все проблемы «залить баблом».
Иван Крастев
Иван Крастев
ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена)

Cемь первых уроков глобального коронавирусного кризиса

Мы переживаем странные времена. Не знаем, когда закончится пандемия COVID-19, не знаем, как она закончится, и пока можем только высказывать предположения о её долгосрочном политическом и экономическом воздействии. Пока слишком рано делать выводы о долгосрочном воздействии глобального кризиса, который только начался, но семь первых уроков уже можно назвать.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Справедливость – хорошее лекарство против эпидемии

Эпидемия коронавируса в Украине не в коем случае не должна помешать борьбе с элитной коррупцией, которая многие годы душит экономику и политику страны. Наоборот, пока наши олигархи лениво отбиваются от назойливых приставаний президента Зеленского о материальной помощи Украине, пока чиновники и коррупционеры раздумывают, на чем бы еще заработать, новый Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может осуществить успешные аресты и открытия уголовных дел.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016