За сутки в страну вернулись еще 13,5 тысяч украинцев

За прошедшие сутки выросло количества соотечественников, возвращающихся в Украину. В целом вчера украинскую границу пересекли почти 22 000 человек, из которых более 13,5 тысячи - украинцы, которые вернулись из-за границы. Также на выезд оформлено 6670 иностранцев.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

В частности, были оформлены два эвакуационных поезда из Перемышля. Всего в Украину этими рейсами прибыло почти 1240 наших соотечественников и 1 иностранец. Пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление среди пассажиров признаков заболевания Covid-19.

Кроме того, в столичном аэропорту были оформлены пассажиры почти 30 эвакуационных авиарейсов.