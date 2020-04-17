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Кличко вводит карантин в Ионинском монастыре и закрывает кладбища

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Кличко вводит карантин в Ионинском монастыре и закрывает кладбища

Городские власти Киева приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря.

«Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря», — сказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

По словам мэра Киева, еще 7 случаев заболевания зарегистрировали в Киево-Печерской Лавре.

Также с субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к городским кладбищам украинской столицы, исключение будет касаться только захоронений — с соблюдением норм, установленных на время карантина, заявил Кличко.

«В праздничные дни в столице будет усилен контроль над соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов! Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями и публичные места и зоны отдыха», — сказал он.

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Кличко напомнил: с четверга, 16 апреля, усилен контроль и на въездах в столицу: водителям и пассажирам транспорта на основных въездах измеряют температуру.

Киев, Виталий Кличко, коронавирус, Ионинский монастырь
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