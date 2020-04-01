В РФ у 20% зараженных коронавирусом нет никаких симптомов, у 14% развивается пневмония

Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан РФ с выявленным коронавирусом, у 14% — в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день у нас высокий удельный вес лиц, которые не имеют симптомов, среди тех, кого мы определили уже в результате тестирования. Сегодня это чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют, и только 14% имеют признаки, клинику пневмонии и имеют тяжелое, средне-тяжелое течение», — цитируют ее российские СМИ.

Попова также сообщила, что 45 субъектов России сейчас находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает.