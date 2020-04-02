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За нарушение самоизоляции полиция оштрафовала 130 граждан

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За нарушение самоизоляции полиция оштрафовала 130 граждан

За нарушение режима самоизоляции оштрафованы 130 граждан Украины, которые вернулись из-за границы.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс- служба МВД.

«За нарушение режима самоизоляции сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Полиция будет выборочно контролировать, соблюдают ли лица, вернувшиеся из-за границы, режим самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен. Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, будем выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом уплатит штраф — 17 тысяч гривен», — сказал Геращенко в интервью газете «Факты».

В общей сложности, по его словам, работники правоохранительных органов уже составили более трех тысяч админпротоколов за нарушение карантина.

«Нами уже составлено более трех тысяч админпротоколов. Большинство — в отношении владельцев кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, которые вовремя не закрыли свои заведения», — отметил замминистра.

Он подчеркнул, что карантин предусматривает определенные ограничения и накладывает на граждан ответственность за его нарушение.

«Во многих европейских странах сейчас вообще запрещено на улицу выходить дольше, чем на полчаса: выгулять собаку или зайти в продуктовый магазин либо аптеку. Поэтому, извините, но меры, принятые в Украине, и меры в Испании и Италии, где нужно иметь специальное разрешение на выход из дома, просто несопоставимы», — подчеркнул Геращенко.

По его словам, сейчас закрыто 99% точек общественного питания и торговли, не связанных с продуктами, кроме супермаркетов и аптек. Однако, не запрещена работа промышленных предприятий, посевная кампания. Но под запретом спортивные соревнования, в которых принимает участие более 10 человек, нельзя проводить общественные мероприятия, кроме политических, где собирается более 10 человек. Прекращена деятельность всех театров и кинотеатров, спортзалов и парикмахерских, школ и вузов.

Геращенко также проинформировал, что на сегодняшний день полицейские, которые контактируют с гражданами, обеспечены средствами защиты.

«Сейчас в Украину уже прибыло несколько самолетов из Китая, которые доставили огромное количество защитных масок, очков, комбинезонов. Их получила в том числе и полиция. Кроме того, МВД делало закупки по своим каналам. Поэтому сейчас можно сказать, что у нас есть необходимый минимальный запас», — подчеркнул Геращенко.

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По его словам, министр внутренних дел Арсен Аваков поставил задачу: до 10 апреля, когда начнется пик эпидемии (её разгар прогнозируется на 15-25 апреля), обеспечить двухнедельный запас защиты каждому полицейскому, который будет контактировать с людьми. Ныне полицейским, которые патрулируют улицы, выдают маску, которая защищает органы дыхания, постепенно их обеспечивают также защитными очками. Тех работников правоохранительных органов, которые будут выезжать на задержание больных, нарушающих режим самоизоляции, будут обеспечивать одноразовыми костюмами биологической защиты.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано 804 случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 человек выздоровели.

МВД, коронавирус
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