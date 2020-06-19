Более 700 сотрудников МВД заразились коронавирусом

В системе МВД уже зафиксировано 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 605 человек выздоровели и 104 продолжают лечение.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

По данным ведомства, для обеспечения карантинных мероприятий ежедневно привлекается более 16,5 тыс. правоохранителей. Из них — 13,5 тыс. полицейских, из которых 509 задействованы непосредственно для обеспечения безопасности медучреждений, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

В министерстве отметили, что работники МВД — вторые по степени риска и по факту заражения после врачей.

В МВД сообщили, что полиция уже составила 12 694 административных протокола по статье «Нарушение правил в отношении карантина людей» Кодекса об админнарушениях. Открыты 169 уголовных производств.