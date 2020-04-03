В Италии за сутки от коронавируса снова умерли более 700 человек

Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии за сутки выросло на 766 человек и с начала эпидемии достигло 14 681. Такие данные распространил в пятницу Департамент гражданской защиты Италии.

Согласно распространенным данным, в настоящий момент число инфицированных оставляет 85 388, на 2 339 больше, чем накануне. Число излечившихся увеличилось на 1 480 человек, до 19 758.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 119 827. Накануне сообщалось о 115 242 инфицированных.