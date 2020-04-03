Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии в связи с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

«С целью содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Итальянской Республике вследствие распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, постановляю предоставить гуманитарную помощь Италии», — отмечается в документе.

Согласно указу, бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией и обмена опытом. «Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и получим специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии», — подчеркнул Зеленский.

На следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которого будет определен с учетом потребностей украинского рынка.

По последним данным, общее число инфицированных в Италии с начала пандемии составило 115 242 человека, из которых почти 14 тыс. умерли, более 18 тыс. излечились. В стране пока не снижается число умирающих от пандемии — более 700 человек в сутки, но, как указывают эксперты, относительно стабилизировалось число новых инфицированных и снижается число госпитализаций.

В Украине число случаев заражения коронавирусом достигло 942, за сутки заболели 138 человек. По данным Министерства здравоохранения, умерли 23 человека, 19 пациентов выздоровели.