В ЛНР сообщили о четырех случаях коронавируса

Четыре случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщила в воскресенье «глава Минздрава республики» Наталия Пащенко.

"Четыре заболевших (коронавирусом – ред.) сегодня на утро зарегистрировано в Луганской народной республике", - сообщила Пащенко местным СМИ.

Напомним, ранее там был введен режим повышенной готовности в связи с COVID-19. Также по указанию местных «властей» было ограничено сообщение с ДНР.