Украина и непризнанная ЛНР пропустили группу людей через КПП, закрытый из-за COVID-19

Украина и самопровозглашенная Луганская народная республика временно открыли закрытый в связи с угрозой распространения коронавируса пункт пропуска «Станица Луганская», сообщила журналистам на КПП представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
«Сегодня по достигнутой договоренности с Украиной мы пропускаем людей через линию разграничения, как с территории Украины, так и на территорию Украины. Количество людей ограничено в связи с требованиями по предотвращению распространению инфекции коронавирус», — сообщила представитель «республики», которую цитируют российские СМИ.
По ее словам, в ЛНР вернулись 20 жителей, на противоположную сторону были отправлены 33 жителя подконтрольной Украине территории, которые не смогли ранее выехать из ЛНР из-за закрытия КПП. Кобцева уточнила, что всего в списке, предоставленном Киеву для утверждения на пропуск через КПП, на сегодняшний день было порядка 180 человек, желающих выехать из непризнанной республики и прописанных за территорией ЛНР, однако на пересечение одобрены были только 35, из них двое отказались от выезда.
«Списки людей, желающих пересечь линию соприкосновения и прибыть на территорию Украины, в районе 180 человек, а Украина подтвердила возможность принять 35 человек», — заявила Кобцева.
В марте в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. В начале мая ограничение по пересечению пунктов пропуска на линии соприкосновения было продлено до 22 мая.
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