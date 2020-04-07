Укрпошта вводит услугу бесплатной переадресации отправлений на время карантина

АО «Укрпошта» на время карантина отменило плату (50 грн) за заявление на оформление переадресации отправлений с одного почтового адреса на второй.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, чтобы оформить заявку на пересылку или доставку внутренних и международных почтовых отправлений на другой адрес и получение в другом почтовом отделении необходимо оставить заявку в контакт-центре. Это можно сделать следующими способами:

— заполнить анкету на сайте «Укрпошты» — bit.ly/lystonosha;

— прислать заявление на электронную почту ukrposhta@ukrposhta.ua (пример заявления на сайте в разделе «Примеры оформления бланков»);

— оставить заявку в контакт-центре, позвонить на телефон горячей линии 0 800 300 545 и набрать цифру 9.