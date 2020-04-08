Количество официальных безработных выросло в Украине на 13%

По состоянию на 7 апреля 2020 года по пособие по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек — на 13% больше, чем на 7 апреля прошлого года.
Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр экономики Игорь Петрашко.
«Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост числа безработных (обратившихся в центр занятости) составило на 13%. Но мы ожидаем рост количества безработных», — сказал министр.
«Мы ожидаем роста как временного, так и постоянного безработицы в этом году до 9,4%», — подчеркнул Петрашко.
По итогам апреля-мая в Минэкономики прогнозируют существенный рост количества зарегистрированных безработных — в связи с этим Кабмин планирует упростить процедуру регистрации безработных.
Петрашко также заявил, что в связи с ростом безработицы Кабмин поставил перед собой 3 задачи: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать людей, которые потеряли работу, а также — восстановление экономики после коронавирусного кризиса.
Напомним, что по консервативной оценке бывшего министра экономики Украины Тимофея Милованова, без работы в результате кризиса могут остаться от 170 до 500 тысяч человек.
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