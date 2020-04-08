ВОЗ рекомендует Украине продлить карантин

Украина 7 апреля получила рекомендацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продлить карантин, поскольку это эффективное средство спасения жизней украинцев, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Поэтому подчеркиваю: в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений», — написал он в «Телеграмм-канале» в среду.
В то же время Шмыгаль отметил, что в перспективе правительство планирует ослабить карантинные мероприятия.
«Но об этом можно будет говорить только в мае, при снижении динамики заболеваемости COVID-19 в Украине. Уже сейчас правительство работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены», — подчеркнул премьер.
Он добавил, что правительство обязательно уведомит об этом общественность.
Как сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров принял решение об ужесточении карантина, который введен до 24 апреля.
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