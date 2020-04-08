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Жителям Сербии полностью запретили выходить из дома на выходных

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Жителям Сербии полностью запретили выходить из дома на выходных

Правительство Сербии приняло решение запретить гражданам страны в будущие выходные покидать свои жилища. Об этом в среду сообщили агентству Tanjug в пресс-службе местного Кабмина.

По данным агентства, комендантский час в предстоящую пятницу начнется в 17:00, а закончится в понедельник в 05:00. Таким образом, с вечера пятницы до утра понедельника все жители страны будут обязаны находиться дома. Ранее комендантский час действовал в будние дни с 17:00 до 05:00, а по выходным — с 15:00 до 05:00. Нарушение комендантского часа карается штрафами и тюремными сроками.

Ранее президент Сербии Александар Вучич не исключил введения режима полного — круглосуточного — карантина для столицы страны Белграда и города Ниш.

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Всего в Сербии, по последним данным, заражено 2 447 человек, количество летальных исходов увеличилось до 61.

Сербия, коронавирус
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Среда, 8 апреля 2020
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